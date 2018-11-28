Местный житель похитил паспорт и, пользуясь чужим документом, пытался оформить кредитный займ.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дело в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта) и ч.3 ст.30 ч.1 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).Установлено, что подозреваемый пытался оформить денежный займ в одной из кредитных организаций города Коврова. Сотрудница организации при проверке представленного фигурантом паспорта обнаружила, что документ является недействительным, о чем оповестила клиента. После этого мужчина поспешно покинул офис.О данном факте сотрудница организации сообщила в полицию.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в том числе изучение записей с камер видеонаблюдения, в результате которого была установлена личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.Подозреваемый был задержан полицейскими на территории Коврова и дал признательные показания. Установлено, что несколькими месяцами ранее фигурант похитил паспорт у своего брата и, пользуясь внешним сходством с близким родственником, пытался применить его в личных целях.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.