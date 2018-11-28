Репортеры раздобыли фото апартаментов, которые, предположительно, принадлежат молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Самое сенсационное, что журналисты обнаружили в квартире детскую с аж двумя кроватками.

Репортеры раздобыли фото апартаментов, которые, предположительно, принадлежат молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Самое сенсационное, что журналисты обнаружили в квартире детскую с аж двумя кроватками.Журналисты узнали, услугами какой именно дизайнерской компании воспользовалась 29-летняя Татьяна Брухунова для оформления своей квартиры на улице Трубецкой, а на сайте организации обнаружили фотографии апартаментов помощницы Евгения Петросяна. Так как снимки не были подписаны, репортеры все же догадались, что кадры сделаны именно в квартире Брухуновой, сличив фото со схемой жилплощади, которая есть в Росреестре. Кроме того, по документам якобы заказчицей дизайна значится именно Татьяна Брухунова.Внимательно изучив снимки, работники СМИ обнаружили настоящую сенсацию – в квартире уже оформлена детская с аж двумя кроватками, компетентно сообщает . Интересно, что комната выполнена в сине-голубых тонах. А еще к детской примыкает комната для гостей. Репортеры немедленно сделали вывод, что ею может воспользоваться няня, чтобы быть ближе к детям.Согласно снимкам, гостиная совмещена с кухней и столовой. Комната является самой большой в квартире – 48 квадратных метров. Она выполнена в голубых тонах. Интересно, что все апартаменты представляют собой светлые помещения, кроме рабочего кабинета. По мнению внимательных журналистов, обстановка в нем поразительно напоминает расположение мебели в кабинете Евгения Петросяна в его квартире в зачатьевском переулке (где сейчас живет Елена Степаненко).Еще обращает на себя внимание одна из трех гардеробных в квартире Брухуновой. Как утверждают дизайнеры, заказчица потребовала отвести часть стены под полки для галстуков. Издание любезно напомнило, что Евгений Петросян гордится своей коллекцией галстуков, насчитывающей несколько тысяч, а еще тем, что не носит один галстук дважды.В заключение репортеры подсчитали, во сколько обошелся ремонт молодой помощнице юмориста. Согласно расценкам на сайте, VIP-ремонт (то есть сами работы, создание проекта и авторский надзор) обошелся Брухуновой примерно в шесть миллионов рублей, и это не включая стоимость мебели и материалов.