России следует прекратить поставки нефтепродуктов на Украину, в том числе через территорию Белоруссии, пока в Незалежной действует военное положение. Такую точку зрения в эфире телеканала Россия 24 высказал политолог и экономист Михаил Делягин.

России следует прекратить поставки нефтепродуктов на Украину, в томчисле через территорию Белоруссии, пока в Незалежной действует военноеположение. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 24" высказалполитолог и экономист Михаил Делягин.Поего словам, военное положение, введенное на Украине 28 ноября поинициативе Петра Порошенко, создает почву для будущих антироссийскихпровокаций. В сложившейся ситуации Москва не должна отсиживаться вобороне, а принять ответные меры, полагает аналитик.Делягин уверен, что военное положение даже на такой незначительный срок, как 30 дней, подогревает градус русофобской истерии в Незалежной, а также создает почву для дальнейших провокаций с далеко идущими последствиями.Аналитикпредположил, что Порошенко захочет продлить военное положение, для чегоему понадобятся очередные провокации. "Поэтому мы должны зафиксировать,доступным для наших коллег образом, что нам это не нравится", – сказалполитолог.Наего взгляд, самая эффективная мера воздействия – прекращение поставокнефтепродуктов на Украину на время действия военного положения, в томчисле через Белоруссию. "Эти бронекатера и этот несчастный буксир,который мы задержали – наверняка заправлялись нашим топливом", -предположил Делягин, добавив, что для следующей провокации у Незалежной не должно быть топлива.Напомним,в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглисьв территориальные воды России, после чего были задержаны пограничнойохраной ФСБ. Чтобы остановить суда пришлось применять оружие.Послеэтого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввестивоенное положение в юго-восточных регионах. В среду, 28 ноября,соответствующий закон вступил в силу.