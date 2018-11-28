28.11.2018

2018-11-28 21:45:56

В Москве преподавателю университета сожгли машину

Автомобиль BMW Х6, принадлежащий преподавательнице МГМУ имени Сеченова, сожгли в Москве, передает портал "". Отмечается, что женщине ранее поступали угрозы и требования передать пять миллионов рублей. Проблемы у нее начались после того, как она по просьбе своей приятельницы положила некоего криминального авторитета в кардиоцентр. Однако там ему, по каким-то причинам, отказались делать операцию.