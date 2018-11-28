Гаджет стоит более 13 тысяч рублей

Гаджет стоит более 13 тысяч рублейВ середине ноября в полицию в Муроме обратился представитель одного из салонов сотовой связи. Он рассказал, что во время ревизии выявилась пропажа смартфона. Гаджет стоит более 13 тысяч рублей.Правоохранители установили, что украсть его могла 27-летняя сотрудница салона, которая является материально-ответственным лицом. Девушка во всем призналась. Телефон она хотела использовать в личных целях.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение.