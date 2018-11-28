Один из злоумышленников похищал со склада завода автомобильные комплектующие и передавал соучастнику, который на служебном автомобиле вывозил их с территории завода...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержали двоих жителей Подмосковья, подозреваемых в краже автозапчастей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратился руководитель службы безопасности одного из предприятий, расположенного на Волгоградском проспекте, который сообщил, что в течение 2018 года с территории завода были похищены автомобильные комплектующие.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Волгоградском проспекте задержали злоумышленников. Ими оказались 39-летний и 43-летний жители Подмосковья, работавшие на данном предприятии длительное время.Установлено, что злоумышленники с целью получения материальной выгоды вступили в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, при этом распределив между собой роли. Один из них похищал со склада завода автомобильные комплектующие и, согласно ранее разработанному плану, передавал соучастнику, который на служебном автомобиле вывозил их с территории завода.Похищенные автозапчасти частично были изъяты, остальное подозреваемые успели продать.Следствием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-службы УВД по ЮВАО(495) 709-18-18