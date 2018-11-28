Мужчина проник в магазин ночью

Мужчина проник в магазин ночьюСегодня ночью в дежурную часть полицию сообщили, что в одном из магазинов в Судогде сработала сигнализация. На место незамедлительно выехали правоохранители.На месте преступления полицейские увидели, что окно магазина разбили, а под ним на снегу видны свежие следы от обуви. Соблюдая меры безопасности, сотрудники МВД совместно с Росгвардейцами вошли внутрь.В одном из подсобных помещений прятался мужчина. Полицейским он сознался, что залез в торговую точку, чтобы совершить кражу. Во время досмотра у него нашли 30 тысяч рублей, которые он взял из сейфа магазина.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.