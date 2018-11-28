Противоправные действия злоумышленника были пресечены правоохранителями.
28 ноября текущего года около часа ночи в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города Судогды сработала охранная сигнализация. К месту происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что одно из окон торговой точки разбито, а под ним на снегу остались свежие следы от обуви. Находившиеся на месте происшествия сотрудники Росгвардии сообщили о возможном незаконном проникновении в помещение магазина.
Соблюдая меры безопасности, сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии вошли в здание.
В ходе осмотра периметра магазина правоохранители обнаружили мужчину, который прятался в одном из подсобных помещений. В ходе беседы с полицейскими мужчина сознался, что проник в магазин с целью совершения кражи.
При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены денежные средства в сумме 30 000 рублей, похищенные из сейфа магазина.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении 32-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 158 УК РФ (попытка совершения кражи).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.