Противоправные действия злоумышленника были пресечены правоохранителями.

28 ноября текущего года около часа ночи в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города Судогды сработала охранная сигнализация. К месту происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы.Прибывшие на место полицейские обнаружили, что одно из окон торговой точки разбито, а под ним на снегу остались свежие следы от обуви. Находившиеся на месте происшествия сотрудники Росгвардии сообщили о возможном незаконном проникновении в помещение магазина.Соблюдая меры безопасности, сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии вошли в здание.В ходе осмотра периметра магазина правоохранители обнаружили мужчину, который прятался в одном из подсобных помещений. В ходе беседы с полицейскими мужчина сознался, что проник в магазин с целью совершения кражи.При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены денежные средства в сумме 30 000 рублей, похищенные из сейфа магазина.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении 32-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 158 УК РФ (попытка совершения кражи).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.