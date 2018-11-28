Полицейские установили, что в одном из магазинов на Нижегородской улице продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 13-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Таганскому району выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на Нижегородской улице продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 13-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60