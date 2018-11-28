Женщина рассказала, что неизвестная расплатилась за табачную продукцию 5-тысячной купюрой, получив сдачу 4 тысячи рублей. Как выяснилось позже, купюры оказались поддельными...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 35-летнюю жительницу Московской области, подозреваемую в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей.В полицию обратилась представитель магазина игрушек, расположенного на улице Главмосстроя. Она сообщила, что неизвестная женщина расплатилась за товар купюрой номиналом 5 тысяч рублей, получив сдачу в размере 3 тысяч рублей. Также в полицию поступило заявление от кассира табачного магазина на Солнцевском проспекте. Женщина рассказала, что неизвестная расплатилась за табачную продукцию 5-тысячной купюрой, получив сдачу 4 тысячи рублей. Как выяснилось позже, купюры оказались поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на улице Главмосстроя задержали подозреваемую. Согласно результатам исследования, представленные купюры являются поддельными.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93