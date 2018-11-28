В Запорожье депутаты горсовета отказались принимать закон о лишении русского языка статуса регионального.

В Запорожье депутаты горсовета отказались принимать закон о лишении русского языка статуса регионального.Как передает телеканал "Россия 24", таким образом, в силе осталось решение от 2007 года, по которому на русском языке положено дублировать всю официальную информацию. А также использовать его в судопроизводстве.Кроме того, в Запорожье позволили говорить на русском даже телеведущим. Депутаты также не стали вводить запрет на ретрансляцию российских телеканалов в местных кабельных сетях, призвав к "созданию условий для дальнейшего развития русского языка" в регионе.До этого решение о предоставлении русскому языку статуса регионального отменили в Херсоне и в Николаевской области. В мае 2018 года прокуратура Донецкой области направила в суд иск об отмене решения, которым устанавливался статус русского языка как регионального.