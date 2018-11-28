Он разгромил фонтан

Он разгромил фонтанВ Меленках местного жителя обвиняют в вандализме. Об этом сообщает региональная прокуратура.В начале октября этого года злоумышленник решил похулиганить и повредил фонтан на улице Коммунистическая. Молодой человек бил ногами по конструкции, бросал в нее тяжелые предметы. Ему удалось испортить облицовочную плитку, водоотталкивающий штукатурный слой, а также разбить керамическую плиту основания чаши.Дело будет рассмотрено мировым судьей судебного участка № 2 города Меленки и Меленковского района. Максимальное наказание, грозящее вандалу по данной статье - арест на срок до 3-х месяцев.