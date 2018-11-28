Глава Facebook, Марк Цукерберг, проигнорировал заседание международного комитета по фейковым новостям. Он был сформирован после скандала с социальной сетью, когда в результате сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica личные данные 80 млн пользователей Facebook были использованы политтехнологами. Подробности – в программе Вести.net.

Глава Facebook, Марк Цукерберг, проигнорировал заседание международного комитета по фейковым новостям. Он был сформирован после скандала с социальной сетью, когда в результате сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica личные данные 80 млн пользователей Facebook были использованы политтехнологами.Предполагалось, что на первом заседании эксперты комитета изучать механизмы и воздействие дезинформации на демократию и экономические последствия распространения в интернете ложной информации через социальные медиа-платформы. Члены комитета собирались расспросить основателя соцсети о цифровой политике компании и практике управления информацией.А теперь к другим новостям. К 2024 году 40% мирового населения будет пользоваться 5G, а число подключений к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа достигнет 1,5 млрд. Подробности – в программе 33Live.Runet.