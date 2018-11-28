Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным, запланированную в рамках саммита G20. Президенту США не нравится агрессия, он намерен продемонстрировать свое отношение инциденту в Керченском проливе.

Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным, запланированнуюв рамках саммита G20. ПрезидентуСША "не нравится агрессия", он намерен продемонстрировать своеотношение инциденту в Керченском проливе.Американский лидер ожидает полного отчета от службынациональной безопасности об инциденте. И только после его изучения Трамппримет решение о встрече с президентом России."Может быть, не будет никакой встречи. Мне не нравитсяэта агрессия, она вовсе не нужна", – заявил Трамп.Ранее помощник Трампа по национальной безопасности ДжонБолтон сообщил, что лидеры США и России намерены обсудить весь спектрамерикано-российских отношений, в том числе вопросы безопасности и контроля надвооружениями.25 ноября триукраинских судна нарушили госграницу России и двинулись из Черного моряв сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и неподчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны.После инцидента на Украине ввели режим военного положения.В Москве подчеркивают, что все произошедшее – подготовленнаяКиевом провокация. Украинским властям был выгоден "максимально трагичный"исход инцидента, передает .