Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным, запланированную
в рамках саммита G20. Президенту
США не нравится агрессия, он намерен продемонстрировать свое
отношение инциденту в Керченском проливе.
Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным, запланированную
в рамках саммита G20. Президенту
США "не нравится агрессия", он намерен продемонстрировать свое
отношение инциденту в Керченском проливе.
Американский лидер ожидает полного отчета от службы
национальной безопасности об инциденте. И только после его изучения Трамп
примет решение о встрече с президентом России.
"Может быть, не будет никакой встречи. Мне не нравится
эта агрессия, она вовсе не нужна", – заявил Трамп.
Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Джон
Болтон сообщил, что лидеры США и России намерены обсудить весь спектр
американо-российских отношений, в том числе вопросы безопасности и контроля над
вооружениями.
25 ноября три
украинских судна нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря
в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не
подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны.
После инцидента на Украине ввели режим военного положения.
В Москве подчеркивают, что все произошедшее – подготовленная
Киевом провокация. Украинским властям был выгоден "максимально трагичный"
исход инцидента, передает .