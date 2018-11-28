Светская львица впервые после конфликта вышла в свет. И многие сравнили ее с Катрин Денев.

Светская львица впервые после конфликта вышла в свет. И многие сравнили ее с Катрин Денев.Алена Кравец – всегда желанный гость на всех светских мероприятиях Москвы. Камеры любят эту грациозную, стильную девушку. Поэтому в том, что ее пригласили открыть показ известного столичного дизайнера Владимира Дегтярева, нет ничего странно.Кроме дефиле, Алена выступила на этом гламурном мероприятии и как ведущая благотворительный аукциона, на котором продавалась ее очаровательная шляпка. Желающие завладеть этим предметом гардероба едва не подрались за право купить. В итоге шляпку продали за 3 тысяч евро. Причем все деньги пойдут в благотворительный фонд для помощи больным детям.На показе многие сравнивали Алену Кравец с актрисой Катрин Денев – все то же очарование, грациозность, обезоруживающая улыбка и неизменный стиль. И народ был поражен, сколь много общего во внешности русской и французской красавиц. Многим наверняка вспомнился и фильм Жака Деми 1964 года "Шербурские зонтики".Интересно, что на показе Алена появилась вскоре после инцидента, который случился с ней за кулисами программы "Бузова против Бородиной!" Там на нее напала известная певица-модель вместе с другом-амбалом. "Я стала кричать, а он приговаривал: "Я друг такой-то артистки. Вы зачем разместили ее фотографию? Вам не стоит ее обижать, иначе будете иметь дело со мной, – плачет избитая Кравец. – Я вырвалась, побежала в дамский туалет, пыталась закрыться там. А они – за мной! Я держала дверь, пока они ее тянули с другой стороны, даже сломала ноготь. В итоге девушка отняла у меня мой телефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня, бок. Я была вынуждена поехать в травмпункт – снимать побои. Написала и заявление в полицию".