Губернатор поручил департаменту образования уделить большее внимание безопасности детей

Губернатор поручил департаменту образования уделить большее внимание безопасности детейВладимир Сипягин поручил региональному департаменту образования взять под особый контроль безопасность перевозок детей на школьных автобусах. Кроме того, специальные инструктажи должны провести и для водителей, которые отвечают за жизнь и здоровье учеников.Главу региона обеспокоило происшествие, случившееся утром 27 ноября в Меленковском районе, где школьный автобус столкнулся с грузовиком. К счастью, дети не пострадали.Для справкиВо Владимирской области перевозку школьников в образовательные учреждения осуществляют 203 автобуса, которые прошли полную техническую проверку вначале нового учебного года, а водителям устраивают ежедневный инструктаж и медицинскую проверку.