Открытый огонь ликвидировали за 5 минут

Открытый огонь ликвидировали за 5 минутВо Владимире в одной из многоэтажек на улице Комиссарова загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС вечером 27 ноября. Соседи испугались, что внутри дымящегося помещения могут быть люди.Спасатели под руководством помощника начальника караула пожарно-спасательной части №3 Алексея Никонова проникли в квартиру и вывели оттуда мужчину и пострадавшую женщину, которую госпитализировали с ожогами.В результате происшествия сгорела мебель и внутренняя отделка квартиры на площади одного квадратного метра. К тушению пожара привлекли 11 человек и 4 спецмашины.Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных, открытый огонь ликвидировали за 5 минут подручными средствами. Причина пожара устанавливается.