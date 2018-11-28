Открытый огонь ликвидировали за 5 минут
Открытый огонь ликвидировали за 5 минут
Во Владимире в одной из многоэтажек на улице Комиссарова загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС вечером 27 ноября. Соседи испугались, что внутри дымящегося помещения могут быть люди.
Спасатели под руководством помощника начальника караула пожарно-спасательной части №3 Алексея Никонова проникли в квартиру и вывели оттуда мужчину и пострадавшую женщину, которую госпитализировали с ожогами.
В результате происшествия сгорела мебель и внутренняя отделка квартиры на площади одного квадратного метра. К тушению пожара привлекли 11 человек и 4 спецмашины.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных, открытый огонь ликвидировали за 5 минут подручными средствами. Причина пожара устанавливается.