Ребенок ушел из дома 10 дней назад

Ребенок ушел из дома 10 дней назадВ Оренбургской области без вести пропал 10-летний Данила Казаков. Владимирский СледКом просит о помощи жителей 33-го региона.19 ноября школьник ушел из дома без сотового телефона, документов и денег. До сих пор о мальчике ничего не слышно.Одна из версий исчезновения ребенка – он мог самостоятельно уехать куда-то на попутном транспорте. При этом следователи не исключают, что в отношении Данилы могли совершить преступление.На момент исчезновения школьник был одет в красную куртку, синие джинсы, синюю майку, черную шапку и черные ботинки.Его приметы: рост около 140 сантиметров, карие глаза, светлые волосы.Если вам известно что-то о местонахождении мальчика, позвоните по телефонам:8(3532) 34-38-34, 8-922815-47-54 – следователь-криминалист СУ СК России по Оренбургской области8(4922) 47-29-38 – отдел криминалистики СУ СКР по Владимирской области02 (с мобильного телефона операторов сотовой связи - 102).Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется.