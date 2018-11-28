Там можно купить мясные изделия из Франции, Италии и других стран

Там можно купить мясные изделия из Франции, Италии и других странВладимирская транспортная прокуратура нашла сайт, где открыто продавали санкционные продукты.Так, например, там можно было купить колбасу из многих стран мира - Дания, Франция, Польша, Италия, Финляндия, Нидерланды, Германия и Швеция.Напомним, продажа мясных изделий из этих стран запрещена на территории России из-за введения этими государствами экономических санкций против нас.Транспортный прокурор подал исковое заявление я в Октябрьский районный суд, чтобы данную информацию, размещенную в интернете, запретили к распространению в Российской Федерации.