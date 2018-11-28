Все звонки с угрозами взрывов в торговых центрах столицы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Незалежной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Все звонки с угрозами взрывов в торговых центрах столицы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Незалежной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Неизвестный
звонил в службу безопасности ТЦ. По предварительным данным, "мотивом этой атаки стали
хулиганские действия", передает ТАСС.
Также можно предположить,
что подобный телефонный терроризм – это месть Украины за ситуацию в Керченском
проливе, куда в территориальные воды России 25 ноября
вторглись три военных корабля ВМС Украины. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и
доставила их в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. Так что, получается, что провокация
продолжается.
Напомним, 28
ноября в Москве были "заминированы" 15 торговых центров. Среди них – "Атриум",
"Мегаполис", "Капитолий", "Цветной",
"Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо", а также
Киевский вокзал. На этих объектах была проведена эвакуация.
Сейчас полиция устанавливает
личности звонивших. К счастью, все сообщения о "минировании" торговых
центров оказались ложными.
Как писали "Дни.ру", ранее
волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атаке
телефонных террористов подверглись около четырех тысяч объектов.