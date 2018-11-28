Все звонки с угрозами взрывов в торговых центрах столицы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Незалежной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Все звонки с угрозами взрывов в торговых центрах столицы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Незалежной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.Неизвестныйзвонил в службу безопасности ТЦ. По предварительным данным, "мотивом этой атаки сталихулиганские действия", передает ТАСС.Также можно предположить,что подобный телефонный терроризм – это месть Украины за ситуацию в Керченскомпроливе, куда в территориальные воды России 25 ноябрявторглись три военных корабля ВМС Украины. К вечеру ФСБ задержала нарушителей идоставила их в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию. Так что, получается, что провокацияпродолжается.Напомним, 28ноября в Москве были "заминированы" 15 торговых центров. Среди них – "Атриум","Мегаполис", "Капитолий", "Цветной","Мозаика", "Горбушкин двор", "Хорошо", а такжеКиевский вокзал. На этих объектах была проведена эвакуация.Сейчас полиция устанавливаетличности звонивших. К счастью, все сообщения о "минировании" торговыхцентров оказались ложными.Как писали "Дни.ру", ранееволна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Атакетелефонных террористов подверглись около четырех тысяч объектов.