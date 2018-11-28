В Грузии по итогам второго тура выборов президента с 58 процентами голосов побеждает Саломе Зурабишвили – кандидат, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. Премьер уже поздравил ее с победой, а экс-президент Саакашвили заявляет, что это не были выборы.

В Грузии по итогам второго тура выборов президента с 58 процентами голосов побеждает Саломе Зурабишвили – кандидат, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".Как передает РИА Новости, это следует из данных exit poll. По данным опроса, проведенного по заказу телеканала "Имеди" компанией Gallup International, ее конкурент — оппозиционер Григол Вашадзе набрал 42 процента голосов.Тем временем, сбежавший с Украины и находящийся сейчас в Нидерландах экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеобращении, показанном телекомпаниией "Рустави-2", призвал не признавать эти результаты."Это не были выборы. Это не был демократический процесс", — считает Саакашвили.Премьер Грузии Мамука Бахтадзе тем временем уже поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах. Кроме того, он отметил высокую активность избирателей во втором туре президентских выборов, передает "Интерфакс".Он также отметил, что это — показатель состоявшейся в Грузии демократии.Ранее сообщалось, что в ходе голосования 28 октября ни один из 25-ти кандидатов в президенты Грузии не набрал необходимое для победы в первом туре число голосов​​​.