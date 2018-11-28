Это произошло в рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Это произошло в рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»В рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос». Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.Соглашение определяет принципы дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях: финансирование текущей и инвестиционной деятельности, развитие системы международных и внутренних расчетов, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах. Также соглашение предусматривает участие банка в инфраструктурных проектах госкорпорации «Роскосмос».Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин напомнил, что ВТБ игоскорпорацию «Роскосмос» связывает многолетнее стратегическое партнерство, и стороны взаимно заинтересованы в дальнейшем укреплении деловых связей. Он также выразил уверенность, что накопленный опыт позволит банку и госкорпорациивыйти на новую орбиту сотрудничества и реализовать ряд новых масштабных проектов на благо развития российского космоса.Для справкиГоскорпорация «Роскосмос»создана в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпорация «Роскосмос» обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит развитие международного сотрудничества России в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии страны.