В честь Года театра они расскажут о нежных чувствах к своей профессии

В честь Года театра они расскажут о нежных чувствах к своей профессииСледующий год по указу Владимира Путина будет Годом театра. Это поможет развитию театрального искусства в России.Во Владимирской области торжественная церемония открытия пройдет 13 декабря в Драмтеатре. Зрителям представят очень необычный проект – ноктюрн «Влюбленные в театр». Выдающиеся актеры нашей страны признаются в любви к театру. Спектакль соединил в себе несколько видов искусства – балет, оперу и драму. Гостями праздника станут солисты балета Михайловского театра из Санкт-Петербурга, народные артисты Евгения Симонова, Вениамин Смехов и Владислав Пьявко.Всего в областном плане мероприятий Года театра запланировали 20 масштабных проектов.