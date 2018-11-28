На приёме у спикера. Владимир Киселёв провел очередную встречу с гражданами. Люди обратились к председателю ЗакСобрания как с просьбами о помощи, так и с законодательными инициативами. Они касались организации патриотических мероприятий, помощи многодетной семье, пострадавшей от пожара и даже разработки формулы оплаты индивидуального отопления жилья в многоквартирном доме.

На приёме у спикера. Владимир Киселёв провел очередную встречу с гражданами. Люди обратились к председателю ЗакСобрания как с просьбами о помощи, так и с законодательными инициативами. Они касались организации патриотических мероприятий, помощи многодетной семье, пострадавшей от пожара и даже разработки формулы оплаты индивидуального отопления жилья в многоквартирном доме. Так, например, жительница Владимира Ольга Грашина пришла просить помощи у законодателей. В квартире, где живёт её семья, есть газовый котёл, а их многоэтажный дом в целом отапливается централизованно. Женщина рассказывает, что сейчас ей приходится платить и за центральное, и за индивидуальное отопление в квартире.Ольга Грашина, жительница г. Владимира: "Выяснилось, что жилищная инспекция сделала предписание на основании правил 354, 2011 года, где есть формула общая, не разделяющая оплату жилого и нежилого помещения, поэтому нам, есть или нет индивидуальное отопление, мы в формулу не попадаем и нам начисляется полностью оплата за наше жилое помещение, хотя мы отрезаны от центральных труб полностью".Как и все жильцы дома, Ольга готова платить за тепло в нежилых помещениях дома: подъездах и подвалах, но при этом не тратить деньги на тепло в своей квартире дважды. Женщина уверена, что в формулу оплаты тепла на законодательном уровне нужно внести необходимые корректировки.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Это несогласование какое-то между ведомствами федеральными нужно решать. Поэтому мы приняли решение обратиться в Правительство, к председателю правительства Российской Федерации, с тем, чтобы данный вопрос был решён разумно".