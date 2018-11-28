Президент отметил, что Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно и открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, в том числе с США

Президент России Владимир Путин заверил, что пока не собирается покидать главный государственный пост."Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", - с улыбкой и под смех зала ответил Путин на вопрос одного из участников форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" о том, "как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену"."Я могу сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами", - переходя на серьезный тон подчеркнул российский лидер. И добавил: "Надеюсь, что осознание этого придет [к зарубежным партнерам РФ] и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе".Говоря о дальнейшем развитии России, глава государства отметил важность 12 национальных проектов. "Надеюсь, что все они будут реализованы - в меньшей, большей степени - это масштабные, очень амбициозные задачи. Если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему", - уверен Путин.