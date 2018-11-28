Лидер группы Ласковый май Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакосом, отцом ее единственной дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, в руках Алла держит раскрытую книгу.Как написал Разин, снимок сделан в 1970 году. "Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка – дочь Кристину (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заявил Андрей Разин в подписи к фото.Ранее он разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом с сигаретой в руках. Разин отметил, что певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой. Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребенка, курила", – заявил продюсер группы "Ласковый май".Разин высказал мнение, что раньше голос Пугачевой был одним из лучших, но из-за пристрастия к сигаретам певица навсегда потеряла звучание, став, по мнению лидера группы "Ласковый май", "практически посредственной певицей".Отметим, что с ним солидарен и музыкальный критик Сергей Соседов. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет, грудных нот уже нет ярких, пугачевских. Голос плоский сейчас", – констатировал Соседов на шоу "Секрет на миллион".