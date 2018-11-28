Музыкальные группы, состоящие из одних женщин – одна из самых неустойчивых форм музыкальных коллективов. Группа Serebro подтверждает это правило.

Музыкальные группы, состоящие из одних женщин – одна из самых неустойчивых форм музыкальных коллективов. Группа Serebro подтверждает это правило.Единственной константой Serebro была Ольга Серябкина. Однако в прошлом месяце она заявила о том, что уходит в свободное плавание.Недавно 20-летняя Татьяна Моргунова намекнула, что тоже, вероятно, покинет коллектив. По крайней мере, так считают ее поклонники."Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться <...> будет много новостей, которые вам предстоит узнать", – написала дива в своем Instagram. Пользователи Сети волнуются, что проект Serebro могут попросту закрыть.Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедией для экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироваться с Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.По словам 33-летней Ольги, два пьяных парня начали приставать и вырывать у нее вещи. Злоумышленники не давали певице пройти. К счастью, рядом с местом происшествия оказался таксист. Водитель помог певице – иначе, по словам Серябкиной, все могло закончиться плачевно.