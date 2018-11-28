В Саратове задержан начальник Главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев. Причины задержания не сообщаются. В здании областного МЧС проводятся следственные действия.

В Саратове задержан начальник Главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат областной думы Николай Бондаренко.Причины задержания не сообщаются. Однако, по информации местных СМИ, речь идет о коррупции. В здании областного ГУ МЧС проходят обыски.В пресс-службе саратовского МЧС отказались комментировать сообщения о задержании своего начальника. В пресс-службе областного управления ФСБ сказали РИА Новости, что пока нет информации на данный счет.