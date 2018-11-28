Супруга футболиста Павла Мамаева – Алана переживает нелегкие времена. Девушка чувствует, что дальше будет только хуже.

Супруга футболиста Павла Мамаева – Алана переживает нелегкие времена. Девушка чувствует, что дальше будет толькохуже.Сегодня, 28 ноября, вчетыре часа утра Анна опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядиточень измученной. Ниже она написала, что устала от клеветы в свой адрес."Доверчивость невинных -главное орудие лжецов. Как вы боретесь с ложью? Вызывает ли у Вас, ложьагрессию? ( как например у меня) (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратиласьсупруга спортсмена к своим подписчикам.Фолловеры поддержали Мамаеву.В комментариях они отметили, что чувствовать негативные эмоции в подобнойситуации – это абсолютно нормально. Также поклонники выразили озабоченностьэмоциональном состоянием Аланы. "Совсем не спишь?" – пожалела девушкуинтернет-обывательница.Не удивительно, что красоткапотеряла сон, ведь после ареста Павла, на его семью обрушился шквал критики. Жизнь жены спортсмена круто изменилась: пришлось отказаться от привычных радостей из-запроблем с финансами. Нервы Мамаевой на пределе, она то и дело изливает душу вличном микроблоге."Читая очередную "важную"статью понимаю , что так исковеркать слова и выдать их за мои , могут только унас в стране, учитывая , что ответственности они не несут, по всей видимостимогут себе позволить импровизацию.... как то же нужно внимание привлечь ! Апотом люди читают, и вопросов становится еще больше ... по ситуации с машинойхочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! Икак вы уже поняли машина дома 🏘p.s А почему вас так раздражает , что наша семья остается СЕМЬЕЙ? Вы так хотитеразвод?! .... так вот поздравляю , Вас развели и разводят до сих пор...... СМИ..". – написала как-то доведенная Алана.