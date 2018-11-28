Супруга футболиста Павла Мамаева – Алана переживает нелегкие времена. Девушка чувствует, что дальше будет только
хуже.
Супруга футболиста Павла Мамаева – Алана переживает нелегкие времена. Девушка чувствует, что дальше будет только
хуже.
Сегодня, 28 ноября, в
четыре часа утра Анна опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит
очень измученной. Ниже она написала, что устала от клеветы в свой адрес.
"Доверчивость невинных -
главное орудие лжецов. Как вы боретесь с ложью? Вызывает ли у Вас, ложь
агрессию? ( как например у меня) (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась
супруга спортсмена к своим подписчикам.
Фолловеры поддержали Мамаеву.
В комментариях они отметили, что чувствовать негативные эмоции в подобной
ситуации – это абсолютно нормально. Также поклонники выразили озабоченность
эмоциональном состоянием Аланы. "Совсем не спишь?" – пожалела девушку
интернет-обывательница.
Не удивительно, что красотка
потеряла сон, ведь после ареста Павла, на его семью обрушился шквал критики. Жизнь жены спортсмена круто изменилась: пришлось отказаться от привычных радостей из-за
проблем с финансами. Нервы Мамаевой на пределе, она то и дело изливает душу в
личном микроблоге.
"Читая очередную "важную"
статью понимаю , что так исковеркать слова и выдать их за мои , могут только у
нас в стране, учитывая , что ответственности они не несут, по всей видимости
могут себе позволить импровизацию.... как то же нужно внимание привлечь ! А
потом люди читают, и вопросов становится еще больше ... по ситуации с машиной
хочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! И
как вы уже поняли машина дома 🏘
p.s А почему вас так раздражает , что наша семья остается СЕМЬЕЙ? Вы так хотите
развод?! .... так вот поздравляю , Вас развели и разводят до сих пор...... СМИ
..". – написала как-то доведенная Алана.