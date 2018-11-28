Сегодня утром во время вытаскивания фуры с обочины умер дальнобойщик. В момент смерти водитель застрявшего грузовика находился рядом с автокраном, выполняющим роль буксира.

Сегодня утром, 28 ноября, в Волгограде во время вытаскивания фуры с обочины умер дальнобойщик.За несколько минут до своей смерти водитель фуры обратился за помощью к своему коллеге, местному жителю, сидящему за рулем автокрана с просьбой помочь вытолкнуть с обочины застрявший грузовик.Автокран подъехал, а затем сдал назад, чтобы подцепить фуру. В этот момент между грузовиком и автокраном стоял дальнобойщик."Со слов водителя автокрана, он видел своего ростовского коллегу в зеркала до последнего, после чего тот пропал из поля зрения. А когда вышел из кабины, то увидел лежащее тело. Приехавшие медики диагностировали мгновенную смерть. Точная причина смерти не установлена, на трупе в области головы есть небольшая ушибленная рана. Задний стоп-сигнал автокрана разбит", — прокомментировали местной прессе в отделении МВД региона.Полицейскими в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, и официально причина смерти еще не озвучена. Однако, по имеющейся информации, гибель дальнобойщика произошла от удара фарой автокрана по голове водителя грузовика.