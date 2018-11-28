Торговцы в кафе столичных аэропортов умерили аппетиты и снизили цены. Так, по крайней мере, утверждают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Правда, пассажиры этого не заметили: цены там по-прежнему уходят в небо, и люди вынуждены переплачивать втридорога.

Торговцы в кафе столичных аэропортов умерили аппетиты и снизили цены. Так, по крайней мере, утверждают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство проверило предприятия общепита после многочисленных жалоб посетителей, которым за кофе, воду и бутерброды приходилось переплачивать в несколько раз.Однако из трех десятков людей, опрошенных журналистами в аэропортах Домодедово и Шереметьево, снижение цен почувствовали лишь трое. На вопрос, во сколько обошелся "обед" (сэндвич и кофе), отвечают: 500 рублей. Находятся те, кто считают, что для аэропорта это "приемлемо".Приемлемыми цены посчитали и антимонопольщики — после полугода проверок, выявленного "коллективного доминирования" и выписанных штрафов."Понимая свою социальную ответственность, компании приняли решение и выполнили наши требования. Нами также было зафиксировано, что произошло снижение цен в меню", — говорит Дмитрий Стрельников, заместитель руководителя московского областного УФАС России."Уровень социальной ответственности" – наглядный. Например, бургер в Домодедове — 300 рублей. А бургер от той же компании, но на Тверской-Ямской, всего 170.На улице Адмирала Макарова "сэндвич дня" в сети фастфуда обойдется в 140 рублей, а в Домодедове он же — уже 290.Но рекордсмен — кофейня в Шереметьеве. К эспрессо за 70 рублей на Водном стадионе в аэропорту пририсовали единицу, а свежевыжатый сок за 100 рублей в Шереметьеве стоит уже триста.Судя по всему, апельсины в аэропорт везли на такси.Люди говорят: поесть в аэропорту им стоило 630 рублей – против 300 рублей за аналогичный перекус в городе.Зафиксированное ФАС снижение цен не заметили не только клиенты, но и персонал кафе, о чем некоторые сотрудники говорят напрямую.В предполетной — чистой зоне аэропортов цены и вовсе вслед за самолетами уходят за облака: бутылки воды дешевле 110 рублей не найти."Просто людям негде есть, а тут легко навариться на всех, потому что тут все ждут", — отмечают пассажиры.После проверок кафе в аэропортах отчитались, что ввели так называемое экспресс-меню — якобы "эконом-вариант". В него входят, например, эспрессо — 220 рублей, любой салат — от 300, на десерт — спецпредложение: блины с икрой и чай. "Всего-то" – тысяча рублей.Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов отмечает: владельцы кафе обычно оправдываются высокими ценами на аренду.Цены, конечно, несколько выше, но не настолько выше, чтобы оправдывать многократное завышение стоимости элементарных продуктов, считает Кирьянов.Видимо, поэтому столики в аэропортах — полупустые, зато на обычных креслах — пир горой: бутерброды в фольге, контейнеры с салатами, чай в термосах. Люди подготовились – взяли из дома все свое.Зоны вылета медленно, но верно, превращаются в вагоны поездов. Не хватает только котла с кипятком — для заварной лапши.