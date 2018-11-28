Житель Ковровского района подозревается в связи с 14-летней школьницей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины.

Житель Ковровского района подозревается в связи с 14-летней школьницей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый познакомился со школьницей, и, точно зная о ее возрасте, склонил девочку к интимным отношениям. В ноябре этого года девочка сообщила о беременности своему опекуну - бабушке. Со сроком в 24 недели беременную поставили на медицинский учет. Теперь следователи будут оценивать обстановку в семье девочки. Кстати, сам подозреваемый уже выразил готовность помогать будущему ребенку. У мужчины уже есть семья.