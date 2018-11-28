Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т жестко приземлился в Ненецком автономном округе. Машина не дотянула до посадочной площадки 500 метров и из-за плохих погодных условий пошла на посадку. По неподтвержденным данным, при ударе о землю погиб командир воздушного судна, остальные пять человек получили ранения.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т жестко приземлился в Ненецком автономном округе. Машина не дотянула до посадочной площадки 500 метров и из-за плохих погодных условий пошла на посадку. По неподтвержденным данным, при ударе о землю погиб командир воздушного судна, остальные пять человек получили ранения, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.Ми-26Т – один из самых мощных грузовых вертолетов в мире. В его транспортной кабине может поместиться до 20 тонн груза или 82 десантника в полной экипировке. Максимальная скорость машины – 270 километров в час, а предельная дальность полета на одном баке – 800 километров.