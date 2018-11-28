Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).Следствием установлено, что в конце февраля текущего года обвиняемый поздно вечером сел в такси и попросил водителя отвезти его по названному адресу в городе Гусь-Хрустальный. Прибыв на место, злоумышленник потребовал выйти таксиста из автомобиля. Получив отказ, мужчина ударил водителя по лицу и стал угрожать ему предметом, похожим на нож. Опасаясь за свою жизнь, водитель такси покинул салон, а обвиняемый скрылся на авто в неизвестном направлении.Потерпевший обратился в полицию.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района.В ходе следствия также было установлено, что решением суда в августе 2017 года в отношении мужчины был установлен административный надзор и соответствующие ограничения. После освобождения из мест лишения свободы подсудимый встал на учет в полицию, однако, на регистрацию не являлся и самовольно покинул место жительства, не уведомив об этом правоохранителей в должном порядке.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Обвиняемый содержится под стражей.