Воскресную выходку президента Украины Петра Порошенко у Керченского пролива в Европе не оценили. В Незалежной
призвали ввести против России новые санкции, однако Германия от такого
шага отказалась. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры
отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.
Воскресную выходку президента Украины Петра Порошенко у Керченского пролива в Европе не оценили. В Незалежной
призвали ввести против России новые санкции, однако Германия от такого
шага отказалась. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры
отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.
Газета отмечает, что накануне в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором обсуждался
недавний инцидент в Черном море, в результате которого российская
пограничная охрана задержала три судна украинских военно-морских сил.
Дипломаты Германии и Франции призвали принять меры по укреплению доверия на континенте. По словам источника Welt,
участники заседания решили, что санкции для этого не подходят, сообщает
. Вместо очередных ограничительных мер в Берлине и Париже намерены
продолжать дипломатические усилия по разрешению напряженной ситуации.
Напомним,
в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись
в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной
охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли
решение ввести военное положение в юго-восточных регионах страны.
В
Министерстве иностранных дел России инцидент в Черном море назвали
предлогом для усиления санкций. Действия украинских ВМС
внешнеполитическое ведомство считает тщательно продуманной провокацией,
нацеленной на обострение ситуации в регионе.
В
Европе и США реакция на произошедшее была в целом нейтральной. Россию и
Украину призвали к сдержанности. О санкциях заявила лишь глава МИД
Австрии Карин Кнайссль.
"Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит от
изучения фактов", – сказала дипломат на встрече со своим коллегой из
Германии Хайко Маасом.