Воскресную выходку президента Украины Петра Порошенко у Керченского пролива в Европе не оценили. В Незалежной призвали ввести против России новые санкции, однако Германия от такого шага отказалась. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.

Воскресную выходку президента Украины Петра Порошенко у Керченского пролива в Европе не оценили. В Незалежнойпризвали ввести против России новые санкции, однако Германия от такогошага отказалась. Вместе с Берлином очередные ограничительные мерыотказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.Газета отмечает, что накануне в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором обсуждалсянедавний инцидент в Черном море, в результате которого российскаяпограничная охрана задержала три судна украинских военно-морских сил.Дипломаты Германии и Франции призвали принять меры по укреплению доверия на континенте. По словам источника Welt,участники заседания решили, что санкции для этого не подходят, сообщает. Вместо очередных ограничительных мер в Берлине и Париже намереныпродолжать дипломатические усилия по разрешению напряженной ситуации.Напомним,в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглисьв территориальные воды России, после чего были задержаны пограничнойохраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко принялирешение ввести военное положение в юго-восточных регионах страны.Министерстве иностранных дел России инцидент в Черном море назвалипредлогом для усиления санкций. Действия украинских ВМСвнешнеполитическое ведомство считает тщательно продуманной провокацией,нацеленной на обострение ситуации в регионе.Европе и США реакция на произошедшее была в целом нейтральной. Россию иУкраину призвали к сдержанности. О санкциях заявила лишь глава МИДАвстрии Карин Кнайссль."Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит отизучения фактов", – сказала дипломат на встрече со своим коллегой изГермании Хайко Маасом.