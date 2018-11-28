Вот уже несколько часов в сети не утихают споры. Интернет-обывательницы
ломают голову, отчего так изменилась актриса Анна Горшкова.
Вот уже несколько часов в сети не утихают споры. Интернет-обывательницы
ломают голову, отчего так изменилась актриса Анна Горшкова.
Актриса Анна Горшкова получила всероссийскую
известность благодаря работам в сериалах "Бедная Настя", "Две судьбы", "Дом с
лилиями". Особо она полюбилась зрителям в роли молодой вдовы Веры в мелодраме
Станислава Говорухина "Пассажирка".
Поклонники хвалят Анну не только за
актерский талант, но и за естественную внешность, которая в светской тусовке стала
редкостью. Однако фотографии с красной дорожки премьеры фильма "Проводник"
шокировали фанатов Анны.
Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте журнала Super.ru. "Журналисты и фотографы не сразу поняли,
что за дама вышла на красную дорожку 🤷♀", -
отмечается в паблике.
В комментариях к публикации разгорелся спор.
Некоторые интернет–обыватели решили, что звезда злоупотребляет уколами красоты,
и именно из-за инъекций ее лицо потеряло цветущий вид.
"Ужас! Что она с собой сделала?! Такая красавица
была... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так себя изуродовать! Кошмар! Эти безобразные брови,
ринопластика точно, губы увеличила! Была красавица, стала простая, никакая...🤭👎👎👎", "красивая и "наштапованная".Как
кукла,ничего естественного.Губы утки,брови брежнева ,скулы...А была настоящая
русская красавица" "Обколятся
филерами, подбородок,губы,скулы.Гиалуронка воду притягивает и у всех лица
опухшие, как будто бухают беспроветно", – рассуждали фолловеры.
Однако верные поклонники Горшковой встали на
сторону кумира. "Ничего она не сделала – брови другой формы, и
эта форма ей не идет, а лицо очень сильно меняет, вот и все )))))", "По
моему неудачный свет, и выражение лица, вот и все", "Я Анну видела на спектакле
26.11 и она прекрасно выглядит,да возможно она поддерживает молодость уколами
но это не говорит о том что она изменилась до неузнаваемости!!! Ракурс
неудачный и все!", "знаете, нашла ее в инстаграмм) тут еще и ракурс
такой плохой, журналисты как обычно выбрали самое стремное фото, которое есть у
каждой😁. В жизни очень красивая", – писали фанатки
артистки.
К бурному обсуждению даже присоединилась
телеведущая и модель Алена Водонаева. "Все глаза сломала -
ничего в ней не изменилось! Как была красавицей, так и осталась. А "неудачные
дни" у всех женщин бывают. Не забывайте, что мы существа гормональные 🤗", – отметила знаменитость.