Вот уже несколько часов в сети не утихают споры. Интернет-обывательницы ломают голову, отчего так изменилась актриса Анна Горшкова.

Вот уже несколько часов в сети не утихают споры. Интернет-обывательницыломают голову, отчего так изменилась актриса Анна Горшкова.Актриса Анна Горшкова получила всероссийскуюизвестность благодаря работам в сериалах "Бедная Настя", "Две судьбы", "Дом слилиями". Особо она полюбилась зрителям в роли молодой вдовы Веры в мелодрамеСтанислава Говорухина "Пассажирка".Поклонники хвалят Анну не только заактерский талант, но и за естественную внешность, которая в светской тусовке сталаредкостью. Однако фотографии с красной дорожки премьеры фильма "Проводник"шокировали фанатов Анны.Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте журнала Super.ru. "Журналисты и фотографы не сразу поняли,что за дама вышла на красную дорожку 🤷‍♀", -отмечается в паблике.В комментариях к публикации разгорелся спор.Некоторые интернет–обыватели решили, что звезда злоупотребляет уколами красоты,и именно из-за инъекций ее лицо потеряло цветущий вид."Ужас! Что она с собой сделала?! Такая красавицабыла... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так себя изуродовать! Кошмар! Эти безобразные брови,ринопластика точно, губы увеличила! Была красавица, стала простая, никакая...🤭👎👎👎", "красивая и "наштапованная".Каккукла,ничего естественного.Губы утки,брови брежнева ,скулы...А была настоящаярусская красавица" "Обколятсяфилерами, подбородок,губы,скулы.Гиалуронка воду притягивает и у всех лицаопухшие, как будто бухают беспроветно", – рассуждали фолловеры.Однако верные поклонники Горшковой встали насторону кумира. "Ничего она не сделала – брови другой формы, иэта форма ей не идет, а лицо очень сильно меняет, вот и все )))))", "Помоему неудачный свет, и выражение лица, вот и все", "Я Анну видела на спектакле26.11 и она прекрасно выглядит,да возможно она поддерживает молодость уколамино это не говорит о том что она изменилась до неузнаваемости!!! Ракурснеудачный и все!", "знаете, нашла ее в инстаграмм) тут еще и ракурстакой плохой, журналисты как обычно выбрали самое стремное фото, которое есть укаждой😁. В жизни очень красивая", – писали фанаткиартистки.К бурному обсуждению даже присоединиласьтелеведущая и модель Алена Водонаева. "Все глаза сломала -ничего в ней не изменилось! Как была красавицей, так и осталась. А "неудачныедни" у всех женщин бывают. Не забывайте, что мы существа гормональные 🤗", – отметила знаменитость.