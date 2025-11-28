Для корпусов 1 и 4 нашлись инвесторы, которые готовы достроить их к 2028–2029 годам.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал на прямой линии о планах по достройке долгостроев во Владимире. Для корпусов 1 и 4 нашлись инвесторы, которые готовы достроить их к 2028–2029 годам, но требуется согласие дольщиков. За это время проведут экспертизы.По дому на улице Северной ведутся переговоры с двумя компаниями. В Верхней Дуброве один дом достроят за бюджетные средства к декабрю. На Никитской деньги дольщикам выплатят через выкуп объекта на торгах.Корпус 5, готовность которого менее 10%, признан небезопасным, поэтому его достроить нельзя. Дольщикам предложат компенсации.Губернатор отметил, что помощь инвесторов не отменяет существенной нагрузки на бюджет.