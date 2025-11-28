В городе постоянные перебои с электричеством и водой, горящие щитки и длительные отключения.

Во время прямой линии с губернатором Александром Авдеевым жительница Карабаново Владимирской области подняла острую проблему: в городе постоянные перебои с электричеством и водой, горящие щитки и длительные отключения.Глава региона объяснил, что до недавнего времени городские электросети, принадлежащие частной организации, не имели ни ремонтной, ни инвестиционной программы, и ремонтом приходилось заниматься «Владимирэнерго». Ситуация изменилась: теперь сети официально переданы «Владимирэнерго», и специалисты уже активно работают – заменили опоры и изоляторы, реконструировали линии, расчистили более 1700 гектаров просек.Александр Авдеев уверен, что это значительно снизит число аварий в Александровском районе. Также он поручил Министерству ЖКХ взять на особый контроль опиловку деревьев вдоль ЛЭП по всему региону.