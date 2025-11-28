Во Владимирской области появятся новые современные дороги, которые улучшат транспортную доступность отдельных районов региона. Как сообщил губернатор Александр Авдеев на прямой линии,

