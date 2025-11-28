Заместитель прокурора Судогодского района Владимирской области утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которой вменяется присвоение в особо крупном размере с

Заместитель прокурора Судогодского района Владимирской области утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которой вменяется присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. Женщина находилась на различных должностях в местном управлении культуры, спорта, туризма и молодёжной политики. Она занималась финансовым обслуживанием и вела бухгалтерскую отчетность муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Судогодец».