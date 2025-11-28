Глава региона выразил мнение, что введение парковочных абонементов для местных жителей – справедливое решение.

На Прямой линии губернатора Александра Авдеева был поднят вопрос платных парковок в центре Владимира. Глава региона выразил мнение, что введение парковочных абонементов для местных жителей – справедливое решение.Авдеев подчеркнул, что при развитии туризма нельзя забывать о тех, кто работает в историческом центре, например, сотрудниках организаций и социальных учреждений. Он отметил, что эксперимент с парковками выявил «тонкие места», и пообещал, что эти предложения будут обсуждаться совместно с общественными палатами, депутатами и жителями, чтобы найти «золотую середину».Для тех, кто ежедневно приезжает в центр на работу, планируется предусмотреть льготные абонементы, карты сотрудника или другие подобные инструменты на муниципальных парковках.