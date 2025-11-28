27 ноября прошла обкатка скоростного поезда «Буревестник». Он отправился с Ярославского вокзала Москвы и проехал через Владимир до Нижнего Новгорода. Все прошло штатно, сообщили в

27 ноября прошла обкатка скоростного поезда «Буревестник». Он отправился с Ярославского вокзала Москвы и проехал через Владимир до Нижнего Новгорода. Все прошло штатно, сообщили в Горьковской железной дороге. В рамках испытаний проверили не только ходовую часть поезда, но и работоспособность всех его инженерных систем. Поездная бригада также проверила работу систем жизнеобеспечения вагонов, чтобы оценить их