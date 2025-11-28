Общение длилось три часа.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев десятую прямую линию, на которой ответил на вопросы жителей региона. Общение длилось три часа.Газификация региона остается в центре внимания властей. В Киржачском округе 15 населенных пунктов ждут подключения к газовым сетям. «Газпром» обещает завершить работы к Новому году. За текущий год компания провела газовые сети в 75 населенных пунктах. В ближайшие два года планируется построить более 680 километров газовых сетей для 121 населенного пункта.Мусорная реформа получила конкретные сроки. К 2027 году во Владимирской области должна заработать полноценная система сортировки отходов. Сейчас каждый житель региона производит около килограмма мусора в день. В год это составляет 400 тысяч тонн отходов.Дольщики ЖК «Дуброва-парк-2» получили хорошие новости. Инвесторы возьмутся за достройку двух корпусов в 2028–2029 годах. Государство профинансирует строительство поликлиники и детского сада. Рассматривается возможность пристройки к школе №37.Строительство школ в Покрове и Гусь-Хрустальном столкнулось с проблемами. Подрядчики испытывают нехватку рабочих и финансирования. В Покрове осталось завершить монтаж систем видеонаблюдения и подвести коммуникации. В Гусь-Хрустальном работы передадут новому подрядчику.Искусственный интеллект может появиться в правительстве региона. Губернатор отметил, что нейросети могут помочь в записи к врачу; работе регистратур; обслуживании в МФЦ; консультировании предпринимателей.Все вопросы, оставшиеся без ответа во время прямой линии, будут рассмотрены в рабочем порядке.