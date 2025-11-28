В очистные сооружения попали недопустимые отходы.

Во Владимирской области губернатор Александр Авдеев резко раскритиковал загрязнение реки Клязьмы пластиком, назвав это «свинством». Вопрос был поднят на прямой линии 27 ноября.Глава региона отметил, что в очистные сооружения попали недопустимые отходы. Авдеев подчеркнул, что хоть виновная организация и была установлена прокуратурой и Росприроднадзором, а также получила предписание, необходимы более суровые меры – ужесточение штрафов и лишение лицензий за подобное отношение к природе.Губернатор также призвал местных жителей активно сообщать о случаях незаконных сбросов.