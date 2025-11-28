Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поделился планами по обновлению центра Владимира. Жителей ждут большие изменения на ключевых улицах города. Работы начнутся уже в

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поделился планами по обновлению центра Владимира. Жителей ждут большие изменения на ключевых улицах города. Работы начнутся уже в следующем году с привокзальной площади и улицы Вокзальной. На Вокзальной улице ожидаются кардинальные перемены: её соединят с улицами Урицкого и Годова Гора, чтобы создать сквозной маршрут от вокзала прямо к центру города.