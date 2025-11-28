На стадионе «Труд» в городе Камешково завершается строительство многофункциональной спортивной площадки.

На стадионе «Труд» в городе Камешково завершается строительство многофункциональной спортивной площадки. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Специалисты подрядной организации «Ремстройпроект» уже уложили специальной резиновое покрытие, сделали тротуар и подъездные пути к объекту, а также провели наружное освещение. Впереди — организация водоотведения, благоустройство и озеленение прилегающей территории.Спортплощадка стоимостью более 26 млн рублей будет готова буквально через несколько дней. Горожане смогут летом играть здесь в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой — проводить хоккейные матчи и кататься на коньках.«Посетил Камешковский муниципальный округ во время региональной недели. В очередной раз отметил достойные преобразования на его территории. Сам город, посёлки, сёла и деревни благоустраиваются, а это значит, что улучшается качество жизни камешковцев. Работаем дальше!» — написал Игорь Игошин.