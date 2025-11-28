Обвиняемый ранее уже был судим за подобные преступления.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области произошло жуткое преступление. 46-летний мужчина теперь под следствием по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.По данным следствия, 24 ноября 2025 года в квартире на улице Транспортной произошел конфликт. Обвиняемый, в присутствии хозяйки квартиры, жестоко избил 43-летнего знакомого. После этого он заставил обоих, без одежды, выйти на французский балкон. Спустя некоторое время женщину пустили обратно, но мужчина к тому моменту уже скончался от полученных травм. Хозяйка квартиры вызвала экстренные службы.Известно, что обвиняемый ранее уже был судим за подобные преступления. Сейчас он находится под стражей, а следователи выясняют все детали произошедшего.