Просроченные материалы хранились вместе с действующими лекарствами.

В Суздальском районе Владимирской области пресекли нарушения в сфере здравоохранения. Подробности рассказалиВедомство обнаружило в фельдшерско-акушерском пункте села Борисовское Суздальской районной больницы медицинские изделия с истёкшим сроком годности, включая шприцы и системы для вливания. Просроченные материалы хранились вместе с действующими лекарствами.Прокуратура внесла представление руководителю учреждения, после чего просроченные изделия были утилизированы. В отношении виновного лица возбуждено административное дело по статье 6.28 КоАП РФ.