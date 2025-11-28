Александр Авдеев провел трехчасовую прямую линию.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев трехчасовую прямую линию, где обсудил важные вопросы развития региона.Платные парковки в центре Владимира могут получить новую систему оплаты. Сейчас час стоянки стоит 40 рублей, что создает неудобства для тех, кто работает в центре или посещает медучреждения. Губернатор пообещал обсудить с городской администрацией введение абонементов и скидок по карте жителя области.Общественный транспорт ждет серьезное обновление. Во Владимир вернутся автобусы-гармошки, которые будут обслуживать район Юрьевца. Для их управления водители уже проходят специальное обучение.Транспортная сеть региона активно развивается. Ежедневно на линии выходят 909 автобусов и 141 троллейбус. За последние два года закуплено 300 новых единиц транспорта. В планах приобретение еще 330 транспортных средствДорожное строительство показывает хорошие результаты. За четыре года в регионе отремонтировали и реконструировали более 1,8 тысячи километров дорог.Благоустройство центра Владимира продолжится. Тротуары в центре города обновят в рамках проекта создания трех километрового пешеходного маршрута от железнодорожного вокзала до областной филармонии.